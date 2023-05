Líder de facção no Acre morre em confronto com a Polícia Civil no Jardim Inapólis

O líder da facção do PCC (Primeiro Comando da Capital) no Acre, Anderson da Silva Chagas, de 33 anos, morreu durante um confronto com a Polícia Civil nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (8), em uma residencial no Jardim Inapólis, em Campo Grande.

A ocorrência ainda segue em seu registro, mas conforme primeiras informações, os policiais da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio) tentavam cumprir um mandado de prisão, pois Anderson era procurado por um homicídio cometido no Acre.

Ele teria reagido e como estava armado, entrou em confronto com os policiais, conforme o G1. A situação aconteceu por volta das 6 horas da manhã na rua Pitangueira, encaminhado para uma unidade de saúde, mas o criminoso não resistiu.

O caso será registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e tráfico de drogas na DEH.

