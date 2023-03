Linhas com cerol sÃ£o recolhidas e populaÃ§Ã£o Ã© orientada na OperaÃ§Ã£o Parque Seguro

A Operação Praças e Parques Seguros deste fim de semana realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) recolheu mais de 80 carretéis de linhas com cerol nas Regiões Lagoa e Prosa, com a finalidade de garantir a segurança de quem utiliza os espaços.

No sábado na Praça do Redondo/Campo de Futebol Buracanã 82 pessoas foram orientadas quanto ao uso dos parques, 35 carretéis foram ecolhidos:

Já no domingo a operação ocorreu na Praça Da Juventude, no bairro Noroeste e Praça Do Redondo no Buriti e 75pessoas foram orientadas e 54 carretéis e duas pipas foram recolhidas.

A Operação Parque Seguro será realizada em todas as 7 regiões de Campo Grande, conforme cronograma a ser determinado pela SESDES, Superintendência do Comando e Coordenação de Operações da GCM.

