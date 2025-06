Liquidificador e caixa de som são usados na tentativa de tráfico pelos Correios

A Guarda Civil Metropolitana e os Correios, de Campo Grande, conseguiram bloquear o tráfico de drogas nesta segunda-feira (16), ao encontrarem entorpecentes escondidos em um liquidificador e numa caixa de som.

Pelo menos quatro encomendas estariam apresentando indícios de material ilícito, o que motivou a averiguação da autoridade e da agência.

Três dos volumes tinham como origem duas cidades da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, e uma havia sido postada em Campo Grande, todas destinadas a outras regiões do país.

O material foi apreendido e levado para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde ficou constatado que os entorpecentes se tratavam de maconha, tipo Dry, e cocaína. As embalagens de maconha somadas resultaram em um peso total de 2,102kg e a cocaína 2,052kg.

O volume apreendido nesta ação pode chegar a até R$ 378 mil, se tratando da maconha, tipo Dry. Já a quantidade de cocaína apreendida tem um valor estimado de R$ 246 mil.

