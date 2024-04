Lira diz a Lewandowski que parlamentares estão insatisfeitos com a prisão de Chiquinho Brazão

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), repassou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, um recado contando a insatisfação de alguns deputados federais em relação à prisão de Chiquinho Brazão, agora sem partido.

Segundo a CNN, Lira teria dito para Lewandowski representar a insatisfação dos demais 512 deputados sobre o episódio, que alguns chegaram a tratar como “absurdo”.

Lira ainda afirmou, que todos compreendem a gravidade das acusações sobre Chiquinho Brazão ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, mas ressaltou ser “inadmissível” a maneira como se deu a prisão em flagrante.

Apesar de ter sido vista como crucial a “reclamação” de Arthur Lira, alguns parlamentares acreditam que a Câmara tem muitos caminhos para colocar Chiquinho Brazão em liberdade.

Por outro lado, até agora, a visão é que a votação aberta, ou seja, sendo possível saber como cada parlamentar votou, obrigará a maioria a manter a prisão de Brazão.

