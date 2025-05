Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira

Uma lista, com 79 páginas, mostra os nomes dos sul-mato-grossenses que podem ter ou que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa ou caçada em Mato Grosso do Sul, após vencimento de processos administrativos.

As duas primeiras listas, que constam no DOE (Diário Oficial do Eletrônico de Mato Grosso do Sul) são de pessoas que ainda podem apresentar defesa escrita para justificar as penalidades levadas que podem suspender ou caçar a CNH, vindo a causa o cancelamento definitivo do documento.

A partir da terceira lista, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso Do Sul (DETRAN-MS), Rudel Trindade, mostra o nome dos condutores para apresentação de recurso ou entrega da CNH. “Nesta etapa do processo pode ser apresentado recurso da aplicação da penalidade. Caso não haja interesse em recorrer, pode-se iniciar o cumprimento da penalidade mediante entrega do documento de habilitação em qualquer agência do DETRAN-MS. Se não houver qualquer manifestação do interessado tanto no sentido de protocolar recurso quanto de entregar a CNH, o cumprimento da penalidade terá início em 02/07/2025 conforme previsto o art.16, inciso I da Resolução CONTRAN n° 723/2018 e alterações”, diz o texto.

Confira a lista clicando aqui.

