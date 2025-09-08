Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira

Uma lista, com 117 páginas, mostra os nomes dos sul-mato-grossenses que podem ter ou que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa ou caçada em Mato Grosso do Sul, após vencimento de processos administrativos.

Nas oito primeiras listas, que constam no DOE (Diário Oficial do Eletrônico de Mato Grosso do Sul) o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso Do Sul (DETRAN-MS), Rudel Trindade, mostra o nome dos condutores para apresentação de recurso ou entrega da CNH.

“Nesta etapa do processo pode ser apresentado recurso da aplicação da penalidade. Caso não haja interesse em recorrer, pode-se iniciar o cumprimento da penalidade mediante entrega do documento de habilitação em qualquer agência do DETRAN-MS. Se não houver qualquer manifestação do interessado tanto no sentido de protocolar recurso quanto de entregar a CNH, o cumprimento da penalidade terá início conforme previsto o art.16, inciso I da Resolução CONTRAN n° 723/2018 e alterações”, diz o texto.

Nas listas subsequentes, Rudel mostra os nomes dos que tiveram a CNH caçada. “Em razão da aplicação da penalidade de suspensão/cassação do direito de conduzir veículos automotores e cassação da permissão e consequente cancelamento da CNH definitiva, como resultado do processo administrativo epigrafado, com período e capitulação descritos”.

Confira a lista clicando aqui.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também