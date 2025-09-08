Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira

Alguns condutores estão tendo a última chance de apresentar defesa escrita antes de perderem o documento

08 setembro 2025 - 17h43Brenda Assis

Uma lista, com 117 páginas, mostra os nomes dos sul-mato-grossenses que podem ter ou que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa ou caçada em Mato Grosso do Sul, após vencimento de processos administrativos.

Nas oito primeiras listas, que constam no DOE (Diário Oficial do Eletrônico de Mato Grosso do Sul) o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso Do Sul (DETRAN-MS), Rudel Trindade, mostra o nome dos condutores para apresentação de recurso ou entrega da CNH.

“Nesta etapa do processo pode ser apresentado recurso da aplicação da penalidade. Caso não haja interesse em recorrer, pode-se iniciar o cumprimento da penalidade mediante entrega do documento de habilitação em qualquer agência do DETRAN-MS. Se não houver qualquer manifestação do interessado tanto no sentido de protocolar recurso quanto de entregar a CNH, o cumprimento da penalidade terá início conforme previsto o art.16, inciso I da Resolução CONTRAN n° 723/2018 e alterações”, diz o texto.

Nas listas subsequentes, Rudel mostra os nomes dos que tiveram a CNH caçada. “Em razão da aplicação da penalidade de suspensão/cassação do direito de conduzir veículos automotores e cassação da permissão e consequente cancelamento da CNH definitiva, como resultado do processo administrativo epigrafado, com período e capitulação descritos”.

Confira a lista clicando aqui.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso
Polícia
Fazendeiro encontra ossada humana em Maracaju
Recém-nascido foi levado para um hospital
Polícia
Bebê abandonado em Aquidauana é filho de adolescente que se diz arrependida de atitude
Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti
Polícia
Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem leva pedrada de pedinte que estava indignado após ganhar pouca comida no Carandá Bosque
O soldado Henrique está escrevendo uma história de superação em MS
Polícia
Paixão pela farda ajudou soldado do Choque a superar amputação após acidente na Capital
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Polícia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas
 Foto: Divulgação/CBMMG
Polícia
Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso