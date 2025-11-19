Menu
Polícia

Livramento? Motorista escapa por pouco após carretinha atingir caminhão na MS-395

A carretinha teria se soltado de uma caminhonete, que trafegava pela região

19 novembro 2025 - 14h43Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Reprodução/Cenário MS)

Um acidente grave assustou quem passava pelo km 71 da MS-395, em Bataguassu, durante a manhã desta quarta-feira (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, uma carretinha que era puxada por uma caminhonete Ford Ranger se desprendeu enquanto o condutor passava pela Ponte Jan Antonin Bata, que passa sobre o Rio Pardo.

Por conta disso, acabou colidindo contra um caminhão, que seguia no sentido contrário. A carretinha perfurou o para-brisa do veículo no lado do passageiro. A sorte, segundo testemunhas, é que o motorista estava sozinho, caso contrário, uma tragédia poderia ter acontecido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e outras autoridades foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais e o controle do tráfego na região. 

