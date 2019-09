Lobinho viaja em carenagem de carro e família só percebe ao chegar em casa

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Um lobinho do Pantanal ou cachorro do mato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar no domingo (1°), após ficar preso na estrutura dianteira de um carro, e só foi percebido quando a família que estava no veículo chegou de viagem em casa na rua Antonio João, região central de Corumbá.

O proprietário do carro, que havia acabado de chegar de viagem com a família, ao verificar o veículo na garagem de sua residência, viu uma das patas do animal e rapidamente acionou o socorro.

Durante a captura do lobinho realizada pelos militares, o animal tentou se abrigar no fundo da garagem do imóvel, mas foi contido.

O animal tinha um leve ferimento na boca e na pata e foi levado para Policia Militar Ambiental (PMA).

Em relatos aos bombeiros, o dono do carro disse que durante a viagem, sentiu um impacto no veículo na região de Porto Morrinho, na BR 262, mas em momento algum percebeu algo estranho.

