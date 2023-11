'Locutor Marquinhos' é socorrido em estado grave depois de acidente

Marcos Antônio Morbi, conhecido como ‘locutor Marquinhos’, foi socorrido em estado grave após um acidente ocorrido na madrugada de domingo (19), na BR-376, em Ivinhema. Ele era locutor da rádio Ativa FM.

Conforme as informações iniciais, a suspeita é que ele tenha caído sozinho enquanto estava andando de moto pela rodovia. Porém, acredita-se também que Marquinhos tenha colidido na traseira de algum veículo, pois a moto apresentava bastante avarias na parte da frente.

O site Ivinotícias informou que quando Marquinhos foi encontrado, ele estava gravemente ferido com escoriações nas pernas e suspeita de hemorragia interna. O locutor recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros ainda no local, para posteriormente ser encaminhado até o Hospital Municipal.

Na unidade de saúde, os médicos constataram que ele estava com politraumatismo e traumatismo craniano encefálico (TCE). Por conta da gravidade dos ferimentos, Marquinhos precisou ser transferido com urgência para o Hospital da Vida, em Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também