Lutadores de jiu-jítsu são presos após estuprar e roubar garotas de programa em MS

Os lutadores de jiu-jítsu, sendo o tricampeão Erberth Santos de Mesquita e André Pessoa, foram presos durante a manhã desta quinta-feira (24), por praticar assaltos e estupros contra garotas de programa durante sua passagem por Mato Grosso do Sul. As prisões aconteceram em Boituva (SP). Ao todo, a dupla fez seis vítimas, sendo quatro em Campo Grande e duas em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, os atletas estavam no estado, onde fariam palestras na cidade de Aquidauana sobre o esporte. No entanto, de acordo com o Tenente Coronel Rocha, do Batalhão de Choque, os dois teriam faltado ao evento, dando inicio as ações delituosas.

O modo de agir foi descrito como violento, em ‘casas de massagem’ e em encontro com garotas de programa. Eles tinham como costume fazer um primeiro contato e marcar o encontro, seguindo para o estupro diante da violência sempre com uso de uma faca para fazer ameaças. Após isso, a dupla assaltava as vítimas levando celulares e também valores em dinheiro.

“Alguns detalhes chamam a atenção, como as tatuagens, as características dos autores e do veículo, os objetos usados para pratica do crime. A partir disso, foi verificado que havia muita semelhança nos crimes, sendo feito então o acompanhando e as diligências. Ao serem pegos pelas equipes policiais de São Paulo, durante cooperação com o Choque, foram encontrados 26 aparelhos celulares – levando a suspeita de outra ação criminosa da dupla”, informou o Tenente Coronel Rocha.

Durante seus depoimentos, todas as vítimas relataram que os homens tinham uma ação violenta. As agressões eram com socos, ponta-pé, cabo da faca e também o fio nas costas da vítima.

A delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Analu Ferraz, informou que as vítimas relataram ter sido inclusive amarradas enquanto viviam sobre ameaça. Durante os estupros, um dos autores, o lutador Erberth, não usava preservativo para cometer o crime.

“Em Campo Grande foram feitas quatro vítimas, sendo duas no dia 22 de agosto e outras duas na noite de ontem. Em todos os casos, eles agiam de maneira similar, entrando em contato com as meninas e solicitando um programa, durante o encontro eles amarravam as meninas, chegando inclusive a rasgar a roupa de uma delas para fazer de corda”, disse a delegada.

As outras duas vítimas, foram registradas na cidade de Três Lagoas. Diante das informações, as equipes policiais da cidade do interior, deram inicio as investigações e a ação conjunta que terminou na prisão dos lutadores.

