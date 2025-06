Luto na saúde: Entidades lamentam morte de dentista que caiu do quarto andar da Santa Casa

A morte cirurgião-dentista, André Afif Elossais, ocorrida na manhã desta quarta-feira (4) após ele cair do quarto andar do prédio da Santa Casa, causou comoção nas redes sociais e acendeu um alerta na luta contra a depressão. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio.

Por meio de nota o CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul), lamentou o ocorrido, lembrando que ele era um profissional de referência na Odontologia do estado.

“Dr. André atuou por muitos anos na Santa Casa de Campo Grande, onde atualmente era responsável pelo Núcleo de Pesquisa da Escola de Saúde do hospital. O profissional foi professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Unigran e também comandou diversos cursos de pós-graduação da ABO-MS, deixando um legado de dedicação à formação de profissionais e ao cuidado com os pacientes”, publicou o CRO-MS.

A ABO-MS (Associação Brasileira de Odontologia – Seção de Mato Grosso do Sul), também divulgou nota sobre o caso.

“A ABO-MS se solidaria com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando gratidão por todo o legado construído pelo Dr. André ao longo de sua trajetória dentro da instituição. Seu trabalho e exemplo permanecerão vivos na memória da comunidade odontológica sul-mato-grossense”, pontuou.

Algumas pessoas comentaram as publicações, lembrando que a depressão, que pode ter tirado a vida do cirurgião-dentista, não é brincadeira.

“Que tristeza! Depressão ou qualquer outro transtorno mental não é mi-mi-mi. Procure ajuda especializada de um psiquiatra e faça terapia”, disse uma leitora.

Queda e investigação – A queda foi informada pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado para realizar a remoção da vítima, que ficou na passarela que liga o Hospital do Trauma até o próprio prédio da Santa Casa.

Como dito anteriormente, o hospital não informou se o caso se tratava de uma tentativa de suicídio ou um acidente de trabalho, pois o profissional estava em expediente no momento do fato.

"Nós fomos acionados para uma ocorrência que a vítima estaria em local elevado. O Corpo de Bombeiros na chegada, a vítima já se encontrava em óbito, foi feita a retirada da vítima do local com segurança e entregue aos cuidados da Santa Casa", comentou o Tenente Ortega.

O militar, inclusive, citou que houve certa dificuldade para o trabalho. "A gente utilizou os recursos adicionais para que a gente pudesse fazer a retirada com segurança. Preservar tanto os nossos militares, quanto a segurança da vítima".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também