'Macaco Aranha' e 'Paraguai' esfaqueiam homem durante briga no Santa Luzia

Homem, de 40 anos, foi socorrido em estado grave depois de ter sido esfaqueado várias vezes em uma briga ocorrida na madrugada desta quarta-feira (30), no bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande. O autor, de 30 anos, foi preso em flagrante.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço e ao chegar, encontrou a vítima caído na sala, toda ensanguentada.

Para as autoridades, ele contou que o autor seria conhecido como ‘Macaco Aranha’. Em rondas pelo bairro, as autoridades encontraram o homem e um amigo, andando pela região com uma faca na cintura. Ao ser questionado sobre os fatos, o suspeito disse que na verdade quem esfaqueou a vítima foi seu colega, conhecido como ‘Paraguai’.

O outro suspeito então contou que a confusão começou porque a vítima sentou ciúmes da ex-mulher, que agora mantinha um relacionamento com ele. Na ocasião, o esfaqueado chegou no cruzamento das ruas Santa Mônica com São Thomas para tentar agredir ‘Paraguai’, porém, não teve sucesso já que ‘Macaco Aranha’ saiu em defesa do amigo.

Apesar das alegações dos suspeitos, uma testemunha disse ter visto ‘Macaco Aranha’ esfaquear a vítima. Além disso, essa testemunha relatou ainda que o caso aconteceu por ‘desavenças antigas’ entre os dois.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e o encaminhado para a Santa Casa. Os suspeitos foram presos e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

