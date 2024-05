"Machão" xinga e chama policiais para briga ao ser preso por violência doméstica

Cansada das ameaças do ex-marido e com medida protetiva, uma mulher chamou a Polícia Militar na tarde de ontem (11), para conter o agressor na frente da sua casa no Jardim Aeroporto.



No mesmo dia, a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência contra Jhonn de 39 anos, por violência doméstica, e ele foi até o local visivelmente alterado. Com medo da ação do ex e para representar contra ele, a mulher chamou a Polícia Militar.



Enquanto era algemado por resistir entrar na viatura, o autor chutava e dava cabeçadas no interior do compartimento de presos.

Já na delegacia, Jhonn passou a ofender os policiais, os chamando de "pau no c#, arromb4dos" e fazendo ameaças que quando achasse a equipe na rua iria resolver do jeito dele, pois disse que eram todos covardes e chamando "pra sair na mão" dentro da delegacia.



Além de responder por violência doméstica, o autor foi preso por desobediência e desacato.

