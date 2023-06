Maconha avaliada em R$ 4,5 milhões é apreendida em Hilux com placas falsas em MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam uma caminhonete Toyota Hilux, com placas afixadas falsas, carregado com grande quantidade de volumes prensados de maconha, com peso total de 2.140 quilos. A ação ocorreu na área rural de Itaquiraí.

De acordo com informações policiais, a equipe realizava policiamento ostensivo pela BR-163, quando deu ordem de parada ao condutor do veículo, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Logo à frente, a caminhonete foi abandonada em uma estrada vicinal.

Já o responsável fugiu para o canavial às margens da estrada e não foi localizado. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí. O prejuízo ao crime foi estimado em 4,5 milhões de reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

