'Maconha gourmetizada' é apreendida em encomendas nos Correios de Campo Grande

A gerência dos Correios e a Guarda Civil Metropolitana apreenderam cerca de 10 quilos de maconha que seriam enviadas para várias cidades do país, por encomendas que passariam pela agência em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (13).

Segundo informações divulgadas pela GCM, durante a vistoria das encomendas que estavam sendo preparadas para envio, Gerência de Segurança Corporativa dos Correios, desconfiou de que 3 encomendas apresentavam indícios de material ilícito em seu interior.

Ao chegarem no local e visualizaram os itens, descobriram a existência dos entorpecentes. Ainda conforme a GCM, o destino das drogas eram: duas cidades fronteiriças de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, duas em Minas Gerais e uma no Espírito Santo.

O material foi apreendido e levado para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

A maconha do tipo DRY ou ICE ou ainda "maconha gourmetizada" passa por um processo químico e de refino, o qual aumenta a quantidade de THC, criando uma substância mais potente e de efeito mais duradouro, recebendo ainda aroma artificial, com alto poder viciante e de graves danos colaterais.

