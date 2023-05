'Macumbeiro safado': funcionário se irrita com ordens de supervisor em Campo Grande

Um rapaz, de 25 anos, procurou a delegacia no final da tarde desta quarta-feira (3) para denunciar um caso de injúria religiosa, cometida por um funcionário da mesma empresa que trabalha como supervisor, no Parque Novos Estados, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que vem sofrendo preconceito religioso em seu local de trabalho, mas que nesta quarta, a situação se intensificou por conta da irritação de um funcionário.

Conforme o supervisor, foi direcionada algumas ordens em relação ao serviço que o funcionário não teria gostado e em dado momento, cometeu a injúria dizendo que a vítima era "macumbeiro safado, que sua religião era errada e que não iria para o céu".

A vítima relatou na delegacia que esse tipo de situação já havia acontecido com outros funcionários e a injúria aconteceu por ele ser umbandista.

O caso foi registrado como injúria qualificada pela religião na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

