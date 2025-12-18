Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Polícia

"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul

Outro suspeito teria sido ferido e encaminhado a Campo Grande; PM não confirmou estado de saúde

18 dezembro 2025 - 11h38Gabrielly Gonzalez
Armas e drogas foram apreendidas. Armas e drogas foram apreendidas.   (Reprodução/PMMS)
Dr Canela

Uma ação da Polícia Militar na noite de quarta-feira (17) terminou em confronto armado, morte de um suspeito e apreensão de armas de fogo e entorpecentes em Chapadão do Sul. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Amoreira, no Bairro Sibipiruna, após denúncia de comércio de drogas no local.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h30, equipes receberam informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes e que os ocupantes estariam armados. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguação.

No interior da casa foram encontrados dois homens, um de 24 anos, natural da Bahia, conhecido como “Madruga”, e outro, de 22 anos, conhecido como “Ônix”. Conforme relato policial, ambos teriam apontado armas de fogo em direção aos militares e tentado efetuar disparos, o que levou à reação da equipe para conter a agressão iminente.

Durante o confronto, os dois suspeitos foram baleados e socorridos, sendo encaminhados ao Hospital Municipal. "Madruga" não resistiu aos ferimentos e morreu. Já "Ônix" foi transferido para um hospital em Campo Grande, onde estaria internado em estado grave.

No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, marca Ruger, com carregador contendo 18 munições intactas, além de um revólver calibre .22, marca Oallas, com seis munições intactas. Também foram encontradas outras munições calibre 9 mm e 17 porções de substância análoga à maconha, já embaladas para comercialização, totalizando aproximadamente 12 gramas.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel e recolheu as armas utilizadas. Drogas, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso segue sob investigação e as medidas legais estão sendo adotadas.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Polícia
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito
Polícia
Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mãe e padastro são presos por torturar e queimar menina de 4 anos
Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS
Polícia
Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado pela esposa em Nova Alvorada do Sul
O caso foi descoberto nesta terça
Polícia
Suspeito de furtar e carnear carneiro é preso em fazenda de Anaurilândia
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Jovem é atingido por garrafada no pescoço durante briga com o cunhado

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul