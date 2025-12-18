"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul

Uma ação da Polícia Militar na noite de quarta-feira (17) terminou em confronto armado, morte de um suspeito e apreensão de armas de fogo e entorpecentes em Chapadão do Sul. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Amoreira, no Bairro Sibipiruna, após denúncia de comércio de drogas no local.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h30, equipes receberam informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes e que os ocupantes estariam armados. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguação.

No interior da casa foram encontrados dois homens, um de 24 anos, natural da Bahia, conhecido como “Madruga”, e outro, de 22 anos, conhecido como “Ônix”. Conforme relato policial, ambos teriam apontado armas de fogo em direção aos militares e tentado efetuar disparos, o que levou à reação da equipe para conter a agressão iminente.

Durante o confronto, os dois suspeitos foram baleados e socorridos, sendo encaminhados ao Hospital Municipal. "Madruga" não resistiu aos ferimentos e morreu. Já "Ônix" foi transferido para um hospital em Campo Grande, onde estaria internado em estado grave.

No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, marca Ruger, com carregador contendo 18 munições intactas, além de um revólver calibre .22, marca Oallas, com seis munições intactas. Também foram encontradas outras munições calibre 9 mm e 17 porções de substância análoga à maconha, já embaladas para comercialização, totalizando aproximadamente 12 gramas.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel e recolheu as armas utilizadas. Drogas, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso segue sob investigação e as medidas legais estão sendo adotadas.

