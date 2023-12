Mãe abandona filha para ficar com o marido mesmo após flagrar estupro na Capital

Uma adolescente, de 14 anos, foi abandonada pela mãe quase um mês depois de ter sido estuprada pelo padrasto, em Campo Grande. O crime contra a menor teria sido flagrado pela sua genitora, que chegou a largar do companheiro, mas voltou pouco tempo depois e ‘sumiu no mundo’ com ele.

Conforme o registro policial, há cerca de 18 dias a menor estava vivendo com a vizinha, que conseguiu fazer contato com o pai da garota informando a situação. Morador da cidade de Tapura (MT), ele veio até a Capital para buscar a filha.

A vizinha informou a ele que a mãe da adolescente teria se mudado pra uma fazenda. Para que a mudança acontecesse, a mulher deixou a menina na casa da moradora. O homem não soube dizer para onde a ex havia ido, uma vez que não possuía o endereço dessa fazenda.

Diante da situação, a menor irá se mudar com o pai para o Mato Grosso.

Abandono após estupro – no dia 3 de novembro a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de estupro. Ao chegar no local, as equipes fizeram contato com a mãe da vítima, sendo informados que ela estava dormindo quando ouviu um barulho.

Ao sair para verificar e olhar os cômodos, ela ‘deu falta’ do companheiro e de sua filha, de 14 anos. Olhando em um dos quartos, ela encontrou os dois sem roupa e começou a gritar. Para tentar se defender, o homem disse que a esposa estaria louca e pedia para que a adolescente negasse o que estava acontecendo, mesmo o ato tendo sido presenciado pela genitora.

Na ocasião, ele não chegou a ser preso pois fugiu do local em um carro de aplicativo, antes da chegada das autoridades policiais. Em depoimento, a mulher chegou a dizer que o companheiro havia saído recentemente da prisão, pois cumpria pena por tráfico de drogas.

A menor relatou ter sido ameaçada pelo autor, para que o estupro acontecesse. Ele dizia que mataria a genitora da menina e sua irmã mais nova, enquanto mandava a vítima ficar em silêncio.

Os dois casos foram registrados na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e Adolescente), como preservação de direito e estupro de vulnerável.

