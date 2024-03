MÃ£e acorda chamando pelo filho, mas o encontra sem vida em Bataguassu

Polícia Após ver pai ser ofendido, 'Arrozinho' esfaqueia homem no Jardim Noroeste

Além do socorro, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre a ocorrência. Segundo o site Cenário MS, o caso está sendo investigado e a suspeita é de que Geraldo tenha tirado a própria vida.

Conforme as informações iniciais, a mãe de Geraldo acordou durante a madrugada chamando pelo filho. No entanto, não teve uma resposta e resolveu procurá-lo pela casa.

Geraldo da Silva Andrade, de 53 anos, foi encontrado morto pela mãe na madrugada de segunda-feira (4), dentro da casa onde morava localizada na Rua Tocantins, no bairro Santa Luzia, em Bataguassu.

