MÃ£e ajudava a vender imagens da filha de 13 anos na internet apÃ³s estupros

Um homem, de 34 anos, foi preso por estuprar e vender vídeos de conteúdo pornográfico na internet. A vítima seria uma adolescente, de 13 anos, e o autor recebia ajuda da mãe da menina na pratica criminosa. A prisão aconteceu durante a Operação “MNESTRA”, nesta quinta-feira (7), em Rio Negro.

Conforme a Polícia Civil, as investigações começaram no ano passado, quando chegou ao conhecimento das autoridades policiais, que uma adolescente de 13 anos de idade estaria sendo atraída para o mundo da prostituição e outras formas de exploração sexual, inclusive com finalidade de obtenção econômica, exposta, ainda, a divulgação de imagens e vídeos com cenas de sexo e pornografia.

Com base nos levantamentos preliminares, foi deflagrada operação no dia 22 de dezembro de 2023, resultando na apreensão de diversos aparelhos e dispositivos relacionados com os fatos. Na ocasião, constatou-se a participação do homem e a cooperação da mãe da adolescente mãe da adolescente, pois ela induzia a filha a prostituição, com a apresentação de indivíduos e disponibilização de sua conta bancária para os pagamentos.

Após quebra de sigilo bancário, verificou-se que o homem transferiu, ao menos, R$ 6.355,90 através de 197 transações bancárias para a mãe da vítima. Ela também foi indiciada pelo crime.

A segunda fase operação contou com o apoio de integrantes da Unidade Regional de Perícia e Identificação de Coxim (URPI/COXIM). O nome da operação faz alusão à mitologia grega. MNESTRA era filha do rei Erisictão e chegou de ser vendida várias vezes pelo pai.

