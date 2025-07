Mãe cadeirante vê bandidos atirarem na cabeça do filho que estava dentro do caixão

Alguns bandidos armados invadiram o velório do mototaxista Francisco Eduardo Nascimento Santos para efetuar disparos contra seu rosto. O caso aconteceu na frente da mãe da vítima, que por ser cadeirante não conseguiu correr.

Conforme as informações policiais, o irmão da vítima teria se envolvido em uma briga com um homem desconhecido durante a noite de sábado (5), na ocasião, Francisco teria segurado o rapaz que foi esfaqueado e faleceu ainda no local.

Horas depois, os criminosos da região saíram em busca do irmão de Francisco. Como não o encontraram, arrancaram o motoboy de casa e o executaram a tiros.

Enquanto seu corpo estava sendo velado, alguns bandidos invadiram o local com armas em punho e atiraram pelo menos três vezes contra o rosto do rapaz.

Todos que estavam no local saíram correndo, menos a mãe de Francisco, que é cadeira e ficou no espaço, ao lado do caixão, enquanto os disparos eram efetuados.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da região.

