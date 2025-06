Mãe chega do trabalho e encontra filha de 10 anos morta a facadas dentro de casa

Larissa Manoela Santos de Lucena, de 10 anos, foi encontrada pela mãe, morta e esfaqueada dentro de casa, com vários ferimentos no tórax e no pescoço na tarde de quinta-feira (12), em Barueri, São Paulo.



Segundo a mãe da menina, Larissa estudava a tarde e estava sozinha em casa na ocasião do crime.



A mãe da vítima saiu para trabalhar às 6h da manhã, porém disse que o portão da casa não fica trancado e, na ausência dela, a porta ficou apenas encostada. A menina foi achada ao lado da cama, com roupas e um edredom próximo ao corpo.



A Polícia Civil investiga se o assassinato tem relação com uma vingança contra o pai da menina que também foi esfaqueado semanas antes.



A perícia não encontrou vestígios da arma usada no crime nem indícios de que a vítima tenha lutado contra sua morte.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos e a polícia também está analisando imagens de câmeras de segurança para ajudar na investigação e tentar identificar possíveis suspeitos.



O caso foi registrado como homicídio pelo 1º DP de Barueri.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também