Mãe chora e implora para o filho não ser preso após apanhar dele em Ponta Porã

Um rapaz, de 18 anos, acabou sendo preso após agredir a própria mãe, de 43 anos, durante as primeiras horas da manhã deste sábado (28), no Bairro Vila Aurea, em Ponta Porã. No momento da prisão, ela implorou para os policiais militares não levarem seu filho para a cadeia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela filha da mulher após ela presenciar a genitora sendo agredida pelo irmão. Por conta dos golpes e do empurrão, ela acabou sofrendo ferimentos no rosto.

Diante da situação, o rapaz foi preso em flagrante. Porém, no momento da condução para o camburão, as duas começaram a gritar e implorar para que ele não fosse levado pelas autoridades, pois tem problemas mentais e faz uso de remédios controlados.

Na delegacia, a mulher chegou a tentar mentir que não foi vítima de agressões, dizendo que havia apenas tropeçado e caído ao chão. No entanto, sua filha contou que viu o irmão a empurrando e em seguia partindo para cima dela, desferindo socos e tapas. Além de ameaçar matar sua filha, de apenas 5 anos.

Ela explicou ainda que o rapaz ficou com problemas de saúde após sofrer um acidente, chegando a ficar em coma por um mês e ser aposentado por invalidez. Como faz uso diário de remédios controlados, ele fica agressivo toda vez que ingere bebidas alcoólicas.

O caso foi então registrado como ameaça, vias de fato, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

