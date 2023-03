MÃ£e denuncia escola apÃ³s encontrar o filho de 2 anos 'amarrado' na Capital

Alegando que o filho, de apenas 2 anos, estava amarrado ao carrinho de bebê ao ir buscá-lo em uma escola particular localizada na na Rua Panambi Vera, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (9).

A mãe da criança procurou a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), para registrar um boletim de ocorrência. Conforme ela, ao chegar na instituição de ensino encontrou o filho amarrado com cinto de segurança do carrinho, o deixando com hematomas no rosto.

Ao JD1 Notícias, a instituição de ensino informou que a mulher chegou alterada para pegar o bebê e que ele estava no próprio carrinho, pois não estava bem, já que apresentava um quadro febril.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por meio de nota, a escola informou que as alegações feitas pela mãe do bebê são falsas e que o menino não tinha sinais de agressão. Leia na integra:

"No dia 09/03/2023 foi veiculada uma notícia de que um dos alunos de nossa instituição de ensino estava com hematoma e amarrado. Por isso, a instituição de ensino vem a público para negar todas as acusações formuladas pela mãe.

A criança apresentou quadro febril e foi informada para buscar o menor. Em momento nenhum foi evidenciado que a criança esteve amarrada e com hematomas. A criança ao passar pela DEPCA não foi encaminhada para o IMOL, pois não havia nenhum hematoma, e muitos menos sinais de que estava amarrada.

A instituição de ensino foi injustamente acusada, motivo pelo qual já está tomando as providências judiciais cabíveis contra a mãe da criança, pelas infundadas acusações. A instituição de ensino repudia o fato de ato de violência, maus-tratos contra crianças, e tem sido referência pela qualidade de ensino, zelo, empatia e cuidados pelos alunos da instituição."

