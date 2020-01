Mãe desaparece após casamento da filha

Jônathas Padilha, com informações do Nova News

Érica Nunes da Silva Ximenes Malaquias, 40 anos, está desaparecida desde quinta-feira (9), quando participou do casamento de sua filha em um cartório de Nova Andradina, a 290km de Campo Grande.

De acordo com informações, Érica mora no assentamento Teijin, zona rural de Nova Andradina e saiu do sítio na companhia da filha e do genro para o cartório na zona urbana da cidade.

Após a assinatura dos documentos para a união civil do casal, os recém casados retornaram para o carro e Érica disse que ficaria mais um tempo na cidade. Desde esse momento, Érica não foi mais vista por seus familiares e amigos e também não deu notícias.

A família disse que ela estava sem documentos e sem o seu celular, que ficaram dentro do carro de seu genro. Ainda segundo essas informações, os familiares afirmaram que ela não tinha nenhum problema de saúde ou emocional que justificasse esse desaparecimento repentino.

Preocupados, a família pede por informações sobre o paradeiro de Érica Nunes da Silva Ximenes Malaquias através do Whatsapp (67) 9 9930-5458 ou na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, pelo telefone (67) 3441-1316.

