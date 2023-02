Mãe desaparece com filho de 6 anos e preocupa família na Capital

Sirlei Ribeiro de Rezende dos Santos, de 38 anos, e o filho caçula, de 6 anos, estão desaparecidos desde a última quarta-feira (1), eles saíram na hora do almoço de casa, no Bairro Santa Emília, em Campo Grande e até o momento a família não tem nenhuma notícia dos dois.

O marido de Sirlei, de 41 anos, e o filho mais velho de19 anos, registraram boletim de ocorrência ontem (3), conforme consta no documento, a mulher é casada há 20 anos com o esposo, o qual tem dois filhos, na quarta-feira eles estavam em casa, quando o marido saiu para ir até uma unidade de saúde e ao retornar não encontrou a esposa e o filho caçula.

De acordo com o filho mais velho, Hélio Ribeiro Resende, ele não morava mais com a mãe, na residência moravam apenas o casal e a criança. Sirlei levou pertences pessoais dela e do filho mais novo e os celulares estão desligados.

"Nós estamos desesperados atrás dela, eu, minhas tias e minha avó estamos super preocupados", afirmou. Segundo Hélio a mãe tem parentes no estado do Paraná, mas eles já entraram em contato e eles não foram para a região.

Quem tiver informações, pode entrar em contato com o Hélio pelo número 67 9 9334-1966.

