Mãe desce do carro, esquece a chave e menina fica trancada por meia hora

A equipe da Getam foi acionada para auxiliar na retirada da criança de 1 ano que ficou trancada dentro de um carro VW Gol, na Rua Vila Mary em Dourados.

De acordo com informações policiais, a mãe da criança, disse que desceu do carro estacionado na Rua Doutor Wanilton Finamore, e esqueceu a chave na ignição, publicou o Dourados News.

Ainda conforme o site, a criança ficou trancada no veículo por cerca de 30 minutos e foi retirada quando a equipe da Getam chegou ao local e quebrou a janela.

A menina estava suada e chorando muito. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e a criança está fora de perigo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também