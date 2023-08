Mãe descobre através de foto no WhatsApp que filho foi morto com tiro na cabeça

O compartilhamento indevido de imagens nas redes sociais fez uma mãe, que não teve o nome divulgado, saber que o filho foi morto com um tiro na cabeça após receber foto dele já sem vida nesta quarta-feira (23), em Craíbas, em Alagoas.

O corpo estaria em avançado estado de decomposição, quando foi encontrado. Informações iniciais, divulgadas pelo site Gazerta Web, apontam que imagens do rapaz foram compartilhadas por aplicativos de mensagens desde o domingo (20), três dias antes de o corpo ser achado. Uma dessas fotos acabou chegando até à mãe da vítima.

A suspeita é que as fotos iniciais tenham sido tiradas pelo autor do crime. A Polícia Civil do município já tem um suspeito de ter assassinado o rapaz.

De acordo com informações colhidas no Instituto Médico Legal (IML), o homem foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça.

Deixe seu Comentário

Leia Também