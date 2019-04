Mãe desfere tapa no filho e acaba apanhando do tio da criança

Por volta das 15h20 de terça-feira (2), uma mulher de 24 anos, foi agredida pelo irmão depois de desferir um tapa no rosto do filho, de dois anos. O tio da criança teria se revoltado ao ver a situação e partido para cima da irmã.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, e de acordo com a ocorrência, a mãe do bebê alegou que tentava corrigir o filho, quando desferiu o tapa contra a criança. O irmão dela não gostou da situação e a agrediu com um soco no rosto e em uma das mãos.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu a residência, segundo o Sidrolândia News. O caso foi registrado como agressão e violência doméstica.

