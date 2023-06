Mãe dorme e recém-nascido morre enquanto estava sendo amamentado

Um bebê, de apenas 21 dias, morreu enquanto era amamentado pela mãe. O caso aconteceu na última quarta-feira (7), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso. O recém-nascido era um menino.

Segundo a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), uma equipe da Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência envolvendo um recém-nascido no bairro Parque do Lago, na cidade.

No local, a mãe informou ao policiais que estava amamentando o filho e acabou dormindo. Quando acordou, teria notado que o bebê já estava sem vida.

A família chamou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou socorros à criança. Mas ela não resistiu e acabou morrendo.

A Polícia Civil afirmou que está investigando o caso.

