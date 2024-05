Mãe é ameaçada de morte pelo filho depois de pedir ajuda para cuidar do hotel da família

Um rapaz, de 25 anos, está sendo procurado por ameaçar a mãe, de 46 anos, depois de que ela reclamou que ele não tinha responsabilidades para assumir os negócios da família. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (30), na cidade de Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, a família tem um hotel na cidade, localizado na Rua Evaristo de Almeida, bairro Jardim Alvorada. Como ontem era ferido, o funcionário do estabelecimento estava de folga e por isso a vítima estava tomando conta do local.

Porém, como ela estava cansada depois de manter o hotel funcionando sozinha, pediu para que o filho ajudasse assumindo o turno da noite. No entanto, o rapaz ficou irritado, pois já tinha planos de sair com a namorada.

A empresária alegou que o filho não tinha responsabilidade para assumir os negócios da família, causando ainda mais irritação no autor, que passou a gritar com a mãe e avançar para cima dela. Por medo, a mulher correu para se esconder em um cômodo, fechado por uma porta de vidro.

Para tentar segui-la, o rapaz acertou um chute na porta, quebrando-a instantaneamente. O jovem só parou quando a namorada entrou na briga, conseguindo convencê-lo a ir para o carro e sair do local.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo rondas pela região para tentar localizar o jovem, mas segundo o site JP News, não tiveram sucesso.

O caso foi então levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado como dano, violência doméstica e ameaça.

