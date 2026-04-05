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Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande

Além disso, a casa que eles moram estaria sem energia elétrica desde terça-feira

05 abril 2026 - 16h47Brenda Assis
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa - Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -   (Paulo Sérgio)

Uma mulher de 42 anos é investigada por maus-tratos e abandono de incapaz após deixar dois filhos sozinhos em casa, sem comida e sem energia elétrica, no bairro Estrela D’Alva I, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na noite deste sábado (4) para verificar uma situação envolvendo menores em uma residência na Rua do Dourado. No local, os policiais foram recebidos pela irmã das vítimas, de 19 anos.

Segundo relato, a suspeita teria saído de casa por volta das 15h e não retornado até o momento da intervenção policial, deixando os filhos de 12 e 14 anos desacompanhados.

Ainda conforme a denúncia, a casa estava sem fornecimento de energia elétrica desde a última terça-feira e não havia alimentos disponíveis. Os adolescentes informaram aos policiais que não haviam se alimentado durante o dia.

A irmã também relatou que os menores são vítimas frequentes de agressões físicas e episódios recorrentes de abandono por parte da mãe.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e orientou a condução dos envolvidos até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Na unidade policial, os adolescentes passaram por depoimento especial e exame de corpo de delito.

O pai das crianças compareceu à delegacia e ficou responsável por levá-las, além de manifestar interesse em solicitar medidas protetivas.

O caso foi registrado como maus-tratos qualificado, violência doméstica e abandono de incapaz e será investigado pelas autoridades.

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