Mãe é estuprada pelo próprio filho enquanto dormia em Maracaju

Homem, de 35 anos, foi preso em flagrante sob acusação de ter estuprado a própria mãe, de 55 anos, enquanto ela dormia, na madrugada de domingo, dia 9 de novembro, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Quem teria acionado a Polícia Militar foi a irmã do suspeito, que viu a mãe em estado de choque e ouviu o relato de abuso sexual da mulher.

Segundo informações do site Dourados News, a vítima contou para os policiais que durante a madrugada, o filho havia se deitado no sofá da sala e ela estava se preparando para dormir.

Com o passar das horas, a mulher foi surpreendida pela presença do filho, que estava cometendo o abuso sexual. A irmã do suspeito acordou pela manhã e encontrou a mãe bastante abalada.

Ainda conforme o site, a irmã do homem gravou um vídeo da mãe relatando que ela foi vítima de um estupro provocado pelo próprio filho. A Polícia Militar esteve no local e viu a situação da vítima, bastante abalada e nervosa.

Durante as diligências, os miilitares encontraram o suspeito em outra residência. Ele confessou ter dormido na casa da mãe, mas negou os atos sexuais.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, autuado em flagrante pelo crime de estupro. A Polícia Civil vai investigar o caso.

