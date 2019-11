Mãe e filho encontram feto em terreno baldio

Um feto foi achado no início desta terça-feira (26), por volta das 04h50, na rua Doutor José Vilela Bastos, bairro Rita Vieira, por mãe que fazia caminhada com filho. Paulo Marco Medeiros Ocampos estava caminhando no nascer do sol com sua mãe Lenir Medeiros Ocampos quando viram o feto em um terreno baldio.

Os dois entraram em contato com a polícia, que foram até o local e, de acordo com o registro de ocorrência, os policiais encontraram um feto, do sexo masculino, de aproximadamente cinco meses, que estava sem sinais de violência.

O feto foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) para exame necroscópico e foi solicitado o exame de material genético para exame de DNA.

