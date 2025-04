Mãe e filho são atropelados por carro da prefeitura e bebê morre em hospital no RN

Uma mulher e o filho de apenas quatro meses foram atropelados na BR-304 por um carro da prefeitura na noite de quinta-feira (17), e o pequeno acabou falecendo no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, cidade ao lado de Parnamirim, onde ocorreu o acidente no Rio Grande do Norte.



A prefeita de Parnamirim, Professora Nilda (Solidariedade), estava no veículo que era conduzido por outra pessoa. Conforme apurado pela CNN, o motorista do veículo permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.



A mãe que foi encaminhada ao mesmo hospital que o filho já recebeu alta. A vítima foi identificada como Noah Josué.



Em nota divulgada nas redes sociais, a chefe do Executivo municipal informou que retornava de um compromisso institucional no momento do acidente. Leia abaixo:



"A prefeita de Parnamirim vem a público informar, com profunda tristeza e pesar, a ocorrência de um trágico acidente na BR-304, por volta das 19h30 desta quarta-feira (16), quando retornava de um compromisso institucional

Importante ressaltar que o condutor do veículo espontaneamente se submeteu ao teste do bafômetro, o qual deu negativo, prestou socorro imediato às vítimas e acionou a Polícia Rodoviária Federal – que dirigiu-se imediatamente ao local, só saindo após liberação da PRF. Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital Walfredo Gurgel em Natal e já recebeu alta. Uma criança, infelizmente, faleceu no hospital. Neste momento de tamanha dor, toda a assistência necessária está sendo fornecida à família e nos unimos em orações e pedimos preces pela memória da criança.

Raimunda Nilda da Silva Cruz

Prefeita de Parnamirim".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também