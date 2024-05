Mãe e o filho de 11 dias são resgatados de cárcere privado em Fátima do Sul

Uma mulher, de nacionalidade paraguaia, e seu filho, de apenas 11 dias, foram resgatados de um cárcere privado na cidade de Fátima do Sul. Ela veio dar a luz no Brasil, onde entregaria o neném para outra pessoa.

Conforme as informações iniciais, a mulher veio para o Brasil dar a luz, onde prometeu entregar a criança a outra pessoa. Porém, depois do nascimento do pequeno, ela se arrependeu e resolveu não continuar com o acordo, ficando com o neném.

Acontece que, a mulher que ficaria com o bebê se irritou e passou a manter a vítima e seu filho presos. Ela estava exigindo R$ 1 mil ou a criança, para poder liberar a paraguaia, mas como ela não tinha como pagar, acabou ficando presa, sendo ameaçada constantemente.

Ao saber da situação, a equipe da Delegacia de Polícia de Caarapó juntamente com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, em decorrência da Operação Protetor no âmbito do Ministério da Justiça, realizou o resgate de mãe e filho.

A mulher pediu para voltar ao seu país de origem. Ela e o pequeno foram acompanhados pelo Conselho Tutelar da cidade, responsável por entrar em contato com o Consulado Paraguaio para abrigar a mãe e a criança no Paraguai, e, em seguida, a equipe da Policia Civil acompanhou e efetuou a entrega de mãe e o filho para as autoridades paraguaia.

Segundo o site MS News, lideranças indígenas contaram que a pratica tem se tornado comum, explicando que as mulheres entregam crianças paraguaias no Brasil. A situação acaba sendo considerada como tráfico internacional de crianças.

