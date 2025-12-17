Mãe e padastro são presos por torturar e queimar menina de 4 anos

Um homem foi preso nesta segunda-feira (15) pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por queimar a enteada de apenas 4 anos com um isqueiro. A mãe da criança também foi presa por não ter denunciado as agressões. A prisão foi executada pela 18ª Delegacia de Polícia, em Mara Rosa (GO).

De acordo com as investigações e laudo médico de corpo e delito, a menina era constantemente torturada pelo padrasto, sofrendo queimaduras de segundo grau. Os agentes afirmaram que o autor tinha a guarda da criança e é o responsável direto pelas torturas, já a mãe se omitia a situação.

Foi revelado ainda que o histórico de ataques era antigo, o que mostra um elevado grau de crueldade e periculosidade dos agressores.

Em nota, a PCGO informou que diante da gravidade dos fatos; da vulnerabilidade da vítima; da prática habitual do crime, a justiça declarou a prisão preventiva dos responsáveis pela menina. Os autores foram conduzidos até uma unidade prisional de Uruaçu (GO) e estão a disposição da justiça.

