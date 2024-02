Mãe e padrasto de criança em coma são presos temporariamente em Campo Grande

A mãe, de 19 anos, e o padrasto do menino, de 2 anos, em coma e em estado gravíssimo de saúde na Santa Casa, foram presos de maneira temporária na manhã desta quinta-feira (1°), após cumprimento de mandado de prisão feito pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), em Campo Grande.

Nesta quinta-feira, a Depca marcou uma coletiva de imprensa em que trará mais detalhes a respeito do caso, principalmente pela mudança na tipificação do crime. O registro do boletim de ocorrência foi feito como abandono de incapaz, se dá natureza resulta em lesão grave, mas agora, o casal é investigado por tentativa de homicídio.

"Este evento fornecerá detalhes sobre as investigações, as circunstâncias do crime e as medidas legais tomadas até o momento", diz a nota da Polícia Civil.

Ambos foram ouvidos na delegacia em dias diferentes, mas foram liberados após prestarem depoimento. A mulher manteve a versão de que a criança estava brincando com a irmã, de 4 anos, quando sofreu a queda e o ferimento na cabeça - ressalta-se que no hospital, a médica alegou que os ferimentos não eram compatíveis a uma "queda".

A jovem foi ouvida na segunda-feira (29), quando pediu ajuda de outras pessoas para comparecer à delegacia.

Já o padrasto, foi detido na terça-feira (30) por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-262, em Terenos, mesma data em que prestou depoimento e foi liberado horas depois.

