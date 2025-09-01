Mãe e padrasto são presos por chicotear crianças de 4 e 8 anos em Campo Grande

Um casal foi preso por chicotear duas crianças, de 4 e 8 anos, como forma de correção no Bairro Guanandi, durante a tarde de sábado (30), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi chamada por uma vizinha, que ouviu a confusão e detalhou que os menores estariam sendo agredidos com uma corda.

Ao chegar no endereço indicado, os militares foram recebidos pelo padrasto das crianças, que afirmou estar apenas ‘corrigindo’ os enteados.

Em desespero, para escapar das agressões, a menina de 4 anos correu para o colo do policial. Chorando muito, ela mostrou as marcas pelo corpo, parecidas com chicoteadas.

O outro, menino de 8 anos, tinha lesões nas costas e nos braços, além de marcas antigas causadas por agressões parecidas. Diante da situação, a genitora e o padrasto dos pequenos foram levados para a delegacia, permanecendo em silêncio durante o interrogatório.

Os fatos estão sendo investigados pelas autoridades policiais. Não chegou a ser repassados detalhes se o caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.

