Mãe é presa ao ser acusada de estuprar a filha de 5 anos em Dourados

Uma menina, de apenas 5 anos, contou para o pai que havia sido estuprada pela mãe, de 41 anos, durante a tarde de quinta-feira (28), na cidade de Dourados, localizada a 228km de Campo Grande.

Segundo o divulgado pelo site Dourados News, a suspeita levou a filha até a casa do homem, na Chácaras Trevo, pois o casal estaria separado há algum tempo.

Já na hora de ir embora, no final do dia, a criança se recusou a voltar para casa com a mãe. Para o pai, ela contou que a mulher tem passado as mãos nos órgãos genitais dela com frequência.

Diante da situação, o homem ligou imediatamente para a Polícia Militar que foi até o imóvel e prendeu a suspeita. Uma equipe do Conselho Tutelar também esteve no local, acompanhando a ocorrência.

O caso então foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como estupro de vulnerável.

