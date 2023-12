Mãe é presa por abandono e bebê está em estado grave na Santa Casa

A mãe da bebê, de 4 meses, que caiu do quarto andar do prédio em um condomínio no Aero Rancho, na noite desta terça-feira (12), foi presa por abandono de incapaz. A recém-nascida está internada em estado grave na Santa Casa, após ser transferida do Hospital Regional.

A bebê está com hemorragia no cérebro, conforme informado pelo delegado Gabriel Desterro, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Após ser conduzida para a delegacia, a mulher será ouvida para prestar esclarecimentos sobre os fatos, principalmente a versão de deixar as crianças rotineiramente sozinhas no apartamento e a sujeira pelo local.

A Polícia Civil, inclusive, constatou que o imóvel em questão estava totalmente insalubre para convivência das crianças, tendo fezes de animais, louça para lavar e um forte odor que exalava nas proximidades da porta de entrada.

"Um ambiente que está bastante sujo, muita louça para lavar, muita sujeira, fezes de animais espalhados pela casa, um odor muito forte. Indicativo de um ambiente inapropriado para a criação dessas crianças", pontuou o delegado.

O delegado reforçou a primeira informação do local de que a queda da bebê aconteceu após um pequeno descuido da irmã, de 7 anos. A criança, inclusive, ficou bastante abalada com o ocorrido e que tudo aconteceu rapidamente quando ela estava com a recém-nascida próxima à janela.

A Polícia Científica esteve no local para levantar informações do contexto do acidente e principalmente, analisar o apartamento onde a família mora. Foram registradas fotografias e colhidos materiais para o trabalho da perícia.

A menina e o menino, de 3 anos, foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e ficarão sob a tutela do órgão até o desenrolar dos fatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também