Polícia

Mãe é presa por espancar filho de 11 anos após ele furtar chocolates em Bataguassu

A criança ficou com lesões visíveis nos braços e nas costas

20 setembro 2025 - 12h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Reprodução)

Um menino, de 11 anos, foi vítima de agressão física na noite da última terça-feira (16), em Bataguassu. A própria mãe, de 33 anos, foi apontada como autora das lesões, que ficaram visíveis nos braços e nas costas da criança.

Segundo apurado pelo portal Cenário MS, a mulher alegou que as agressões foram uma forma de “correção” após o filho ter supostamente furtado chocolates em um mercado localizado no Jardim São Francisco.

 O caso veio à tona na tarde de quarta-feira (17), quando a mãe procurou o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) em busca de atendimento. Ao perceber as marcas e ferimentos no corpo do menino, a equipe do local acionou o Conselho Tutelar, que, por sua vez, solicitou apoio da Polícia Militar.

No local, os policiais encontraram a criança já acompanhada por conselheiros tutelares e por uma assistente social. A mãe, em outra sala, confirmou à equipe policial que havia utilizado um pedaço de madeira para agredir o filho, reafirmando a justificativa de correção.

Encaminhada à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), a mulher foi autuada por lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e maus-tratos contra criança. Apesar da gravidade, ela foi liberada após o registro da ocorrência, uma vez que está grávida.

O menino foi acolhido e entregue a um familiar, permanecendo sob a guarda da família. O Conselho Tutelar e a rede de proteção social do município acompanham o caso.

