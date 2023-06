Mãe e tia acionam a polícia por suspeita de estupro de duas irmãs na Capital

Policiais militares do Pelotão Destacado de Anhanduí atenderam a uma solicitação de denúncia de estupro de vulnerável envolvendo duas irmãs na tarde de ontem (29), feita pela mãe e pela tia das vítimas.

A equipe acompanhou a mulher até a residência do suposto autor, pai de uma das meninas e padrasto de outra. Durante a abordagem, foram encontradas na pia da cozinha uma porção de substância semelhante à maconha e outra de substância análoga à cocaína, sendo preparadas em pequenas porções para distribuição e venda.

Além disso, foram localizados diversos materiais para separação e embalagem, bem como valores em dinheiro já recebidos.

O homem foi interrogado sobre as substâncias, admitindo o uso e comercialização no Distrito de Anhanduí, no entanto, negou ter cometido qualquer crime sexual envolvendo sua filha e enteada.

Com o apoio da viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEPCA), enquanto as drogas foram encaminhadas à Delegacia de Narcóticos (Denar).

