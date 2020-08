Mãe encontra padrasto estuprando filho autista no quintal de casa

Priscilla Porangaba, com informações do G1

Um homem, de 56 anos, foi preso por ter estuprado o próprio enteado, de 13 anos, no quintal de casa em Monte Negro (RO), a 250 quilômetros de Porto Velho, na segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime foi flagrado pela mãe da criança.

De acordo com o G1, a mulher de 30 anos teria ido até o fundo do quintal e viu seu filho e o marido, ambos sem roupas. A mãe do menino então questionou o suspeito o que estava ocorrendo e o homem assumiu ter acabado de estuprar o enteado.

Na ocasião, de acordo com boletim policial, o padrasto do menino teria ameaçado cometer suicídio por ter sido descoberto, mas desistiu e fugiu de casa.

A PM foi chamada ao endereço e o menino de 13 anos contou aos agentes que seu padrasto o estuprava há pelo menos sete anos, quando eles ainda morava em uma chácara.

A guarnição da PM fez buscas pelo suspeito e o localizou na área central da cidade de Monte Negro. O suspeito estava sentado em um banco e confessou ter abusado do enteado. O homem de 56 anos foi preso e levado à delegacia local.

De acordo com laudos médicos mostrados pela mãe aos policiais, o menino de 13 anos tem autismo e sofre de hiperatividade.

