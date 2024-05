Mãe espera anoitecer, sai sem avisar onde vai e deixa as filhas sozinhas em Jardim

Uma denúncia anônima levou as equipes da Polícia Militar (PM), a uma casa na região central de Jardim, durante a noite de quinta-feira (9) onde três crianças foram encontradas sozinhas. A mãe dos menores saiu sem avisar para onde iria.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para verificar um caso de abandono de incapaz. Ao chegar no local, eles chamaram por um responsável por alguns minutos, porém não chegaram a ser atendidos.

Diante da situação, os policiais abriram o portão e a porta da residência, que estavam destrancados. Dentro do imóvel os militares encontraram três irmãs, de 2, 5 e 10 anos, dormindo sozinhas.

A mais velha contou que sua mãe chegou por volta das 18h do serviço. A mulher então esperou anoitecer mais para sair sem dizer onde iria, deixando a menina na cama com as irmãs. No local, ela permaneceu até adormecer e acordou apenas quando os militares a despertaram.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência, ficando com os pequenos que seriam encaminhados para a casa da avó materna. Os policiais chegaram a tentar falar com a mãe dos menores, mas não tiveram sucesso em encontra-lá.

O caso foi então registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

