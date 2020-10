Mãe flagra filha adolescente seminua com o marido e sofre ameaças

Uma mulher gestante foi atingida com golpes de facão após flagrar o marido ao lado de sua filha adolescente seminua em Bonito. O fato teria acontecido na semana passada, até que a mulher decidiu sair de casa, quando o marido a ameaçou e a atingiu com golpes de facão.

Segundo ocorrência, a mulher havia flagrado a filha adolescente com os seios de fora, ao lado do marido, o padrasto da menina. A vítima contou que o relacionamento ficou conturbado, até que ela avisou que iria para a cidade, nesta segunda-feira (19). A família mora em uma chácara.

O homem ameaçou a mulher com um facão e depois a acertou com golpes no braço. A gestante conseguiu fugir pela mata, foi até uma chácara vizinha e pediu um moto-taxi para ir até a delegacia.



O caso foi registrado na Delegacia de Policia de Bonito e será investigado. Não existem informações se o homem está foragido.

