Mãe leva filho sem vida à UPA devido ao uso de droga em Campo Grande

Na noite de ontem, domingo, um homem de 37 anos morreu após passar mal devido ao uso de drogas. O caso ocorreu em Campo Grande, e a mãe da vítima foi quem tentou desesperadamente socorrê-lo.

Conforme relato do Boletim de Ocorrência, o pai da vítima informou à polícia que seu filho havia consumido drogas ao longo do dia, inclusive no momento em que passou mal. O pai, ao ouvir um barulho na sala, foi verificar e encontrou o filho caído inconsciente no chão.

Rapidamente, a mãe da vítima e um vizinho o socorreram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon. No entanto, ao chegar à unidade, já não apresentava sinais vitais. O Boletim de Ocorrência menciona a presença de substância em pó nas narinas da vítima.

O caso foi registrado como "morte a esclarecer" na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (CEPOL). O corpo será submetido a exames necroscópicos no Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL).

