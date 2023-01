Mãe mata a filha de apenas 2 meses ao jogá-la no chão de propósito em MS

Um possível surto psicótico fez com que uma jovem de 24 anos matasse a filha recém-nascida, de apenas 2 meses de vida, após joga-la contra o asfalto na cidade de Cassilândia, no domingo (1°). A bebê chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde, mas faleceu tempos depois.

Conforme o portal Cassilândia Notícias, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até a Santa Casa. Ao chegar na unidade hospitalar conversaram com a atendente, a mesma relatou que um tio levou a menina para receber atendimento.

Ele relatou a mulher que a mãe da criança havia agredido ela momentos antes. Na casa dos familiares, os militares foram informados que a autora teria tido um surto psicótico e saído correndo com o bebê no colo. No momento em que o pai conseguiu alcançar a mulher para segura-la, a mulher deixou a menina cair no chão acidentalmente.

Porém, as equipes continuaram a fazer perguntas e só então descobriram que a criança sofreu muitas agressões.

Já na delegacia, ao saber que a filha havia falecido, o rapaz teria afirmado a polícia que quando o pai da presa chegou em casa a mulher teria saído correndo para a rua com a criança, e tentou conter a genitora a agarrando por trás, mas não conseguiu conter a agressão contra a recém-nascida. Ela foi segurada pelas pernas e jogada ao chão.

A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil e deve responder por homicídio.

