Mãe mata filho a facada

Uma idosa de 67 anos, que não teve a identidade revelada, matou o filho, Agmar Quirino de Almeida, 50 anos, na noite de domingo (6), em Três Lagoas.

De acordo com o site JP News, a mulher estava em casa com o filho, que é usuário de drogas. Ele teria iniciado uma discussão e agredido a mãe. Para se defender, a idosa atingiu o homem com uma faca.

A polícia foi acionada e, também, o socorro, mas ao chegar ao local Agmar já estava morto.

