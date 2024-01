Mãe mata o filho autista a tiros e é encontrada morta em Águas Claras

Milce Maria Alonso Soares, de 63 anos, matou o filho Cleber Baraldi Viana Filho, de 27 anos, e depois tirou a própria vida dentro do apartamento em que moravam juntos em Águas Claras. Os corpos foram encontrados na noite dessa terça-feira (9), após vizinhos sentirem um ‘mau cheiro’ exalando do local.

Suspeitando que poderia ter algum cadáver dentro do local, os vizinhos acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Quando invadiram o imóvel, os PMs encontraram o corpo de Cleber na sala e o da mãe dele no quarto. Ao lado de Milce, os policiais encontraram ainda um revólver.

A suspeita inicial é de que ela teria atirado e matado o próprio filho, que tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, em seguida, disparou a arma contra si, morrendo ainda no local.

Segundo o Metrópoles, vizinhos contaram à reportagem que Cléber foi visto pela última vez no sábado (6). A delegada da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), Elizabeth Frade, que investiga o caso, disse que, pelas condições dos corpos, o crime teria ocorrido há, pelo menos, dois dias.

A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias do crime. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga se o revólver usado por Milce tinha registro. Além disso, os investigadores apuram a quem pertencia a arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também